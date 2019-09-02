Основные магистрали в пострадавшем от паводка Тулуне отремонтируют в 2020 году

02.09.19 12:27

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Ремонт пострадавших от паводка дорог в Тулуне развернется после проектирования ливневой канализации и выноса сетей, основные работы развернутся в 2020 году, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Состояние дорог оцениваю, конечно, неудовлетворительно. Они и были не в очень хорошем состоянии, а когда произошла чрезвычайная ситуация, прошла тяжелая техника, около 600 тонн вывезли отсюда остатков домов, материалов, укрепляли дамбы, это не могло не сказаться. Дороги итак плохие, они сейчас серьезно разбиты", - сказал Мутко.

Он добавил, что в регионе в этом году будет сделан ряд программ, направленных на дорожное строительство.

"Здесь проблема заключается в том, чтобы серьезно зайти на дорожное строительство, надо принять ряд решений, связанных с выносом сетей, ливневой канализацией, а их нужно проектировать. Поэтому мы сделаем всё, что возможно в этом году, как минимум основные участки. За зиму нужно разработать проект ливневой канализации в центре города и вынос сетей. После этого к следующему годы выделим больше ресурсов для того, чтобы основные магистрали в Тулуне сделать", - сказал Мутко.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.