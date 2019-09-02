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02.09.19 12:29
МЧС будет наблюдать из космоса за туристами в Крыму
"Ведомством комплекс будет применяться на базе подвижного пункта управления МЧС России при организации оперативного управления силами РСЧС во время реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, одним из направлений использования комплекса может стать его применение в "социально значимым районах, например, в Крыму на время пляжного сезона".
Кроме этого, комплекс может быть задействован на время ремонта или модернизации имеющихся комплексов.
Оборудование передано МЧС Госкорпорацией "Ростех" и будет базироваться в Рузском Центре обеспечения пунктов управления МЧС России. Его апробация уже началась.
Данные дистанционного зондирования земли, полученные со спутников, активно использовались летом 2019 года для мониторинга ситуации с лесными пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке.
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