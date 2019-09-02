МЧС будет наблюдать из космоса за туристами в Крыму

02.09.19 12:29

© РИА Новости. Илья Питалев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - МЧС России получило мобильный комплекс приема данных дистанционного зондирования земли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в понедельник.

"Ведомством комплекс будет применяться на базе подвижного пункта управления МЧС России при организации оперативного управления силами РСЧС во время реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, одним из направлений использования комплекса может стать его применение в "социально значимым районах, например, в Крыму на время пляжного сезона".

Кроме этого, комплекс может быть задействован на время ремонта или модернизации имеющихся комплексов.

Оборудование передано МЧС Госкорпорацией "Ростех" и будет базироваться в Рузском Центре обеспечения пунктов управления МЧС России. Его апробация уже началась.

Данные дистанционного зондирования земли, полученные со спутников, активно использовались летом 2019 года для мониторинга ситуации с лесными пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке.