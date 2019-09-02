Фонд ЖКХ выделит 1 млрд руб. на решение жилищных вопросов в Иркутской области

02.09.19 12:50

© РИА Новости. Илья Питалев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Фонд содействия реформированию ЖКХ направит около 1 млрд рублей на решение точечных вопросов с жильем в пострадавшей от наводнения Иркутской области, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Я думаю, что по возвращению мы примем специальное решение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Мы договорились, что в районе миллиарда рублей он выделит дополнительно на решение этих точечных проблем, в частности, в рабочем поселке, на улице Павлова и еще по ряду таких адресов", - сказал Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Он добавил, что, в частности, в Тулуне есть множество домов, которые не подлежат восстановлению.

"Колоссальная проблема - это жилой фонд, который мы имеем. Здесь по 27 домов, которые не подлежат для постоянного проживания. Есть еще большая проблема Тулуна - проблема подтопленных домов, подвалов в микрорайонах, которые не попали в зону подтопления. Имею ввиду улицу Совхозная, дома на улице Павлова. Там везде дома, конечно, непригодны", - отметил Мутко.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.