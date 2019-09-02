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Более 8 тыс. избирателей записались на электронное голосование на выборах в МГД

© РИА Новости. Нина Зотина
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Порядка 2% избирателей изъявили желание проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы при помощи электронной системы, которая будет использована в трех избирательных округах, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов.

"У нас резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей", - отметил Венедиктов в понедельник на брифинге.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко сообщил, что более 8 тысяч избирателей записались на электронное голосование.

"По статистике на данный момент, всего заявилось чуть больше 8 тысяч граждан. Все проверки пройдены у порядка 7,5 тысяч человек. Лидером является Зеленоград, там около трёх тысяч заявившихся ",- сказал замглавы департамента.

По его словам, сейчас избирателей обзванивают, чтобы напомнить, что запись заканчивается 4 сентября.

"Мы сейчас помогаем, узнаем какие проблемы были, службы техподдержки работают в усиленном режиме, помогают разобраться с ошибками", - добавил Костырко.

В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что досрочно на выборах депутатов Мосгордумы проголосовало около семи тысяч человек.

"В настоящий момент люди уже голосуют, уже проголосовало 6985 человек в целом по Москве. Досрочное голосование будет продолжаться до 14:00 7 сентября", - сказал Ермолов в понедельник на брифинге.

По его словам, большого количества голосующих досрочно не ожидается.

"Но это и хорошо, так как голосуют те люди, которые в силу уважительных причин не могут принять участие в голосовании 8 сентября",- сказал зампред МГИК.

Ермолов сообщил, что в Москве досрочное голосование осуществляется в зданиях территориальных избирательных комиссий.

"Это направлено на то, чтобы сделать институт досрочного голосования наименее подверженным влиянию возможных технологий избирателей", - добавил он.

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