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02.09.19 13:08

Краснодарская AVA Group вложит 2 млрд руб. в завершение строительства и благоустройство жилищного комплекса в Подмосковье

Фото пресс-службы AVA Group
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Компания AVA Group (Краснодар) вложит 2 млрд рублей в завершение строительства и благоустройство жилищного комплекса в Красногорском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба компании.

"Сделка о покупке объекта незавершенного строительства состоялась в июле 2019 года. Объект с рекламным названием ЖК "Новорижский" представляет собой застройку класса комфорт-плюс состоящую из 9 домов. Восемь домов заселены, хотя не все обещания предыдущего собственника выполнены. Последний, девятый дом находится на уровне 1 этажа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты компании провели экспертизу проекта и разработали «дорожную карту» по завершению строительства комплекса, в течение ближайшего года застройщик намерен построить дорогу с выездом на Новорижское шоссе, благоустроить и озеленить территорию, ввести в эксплуатацию подземные паркинги, а также завершить работы по водоподготовке и теплоснабжению.

"Название проекта и его позиционирование будут изменены. Новое название жилого комплекса "Усово парк". Озеленители планируют превратить комплекс в настоящую парковую зону. Продажи квартир в ЖК "Усово парк" будут открыты в сентябре текущего года. 1 сентября, в День знаний, представители застройщика провели первое мероприятие для жителей. Посадкой кленовой аллеи и новогодней ели было положено начало парку", - уточняется в сообщении.

AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения. На данный момент под управлением бренда AVA Group объединены компания "АСК" (занимается строительством в Краснодаре) и компания "AVA Sochi" (занимается строительством в Сочи). Общий объем строительства составляет порядка 1 млн кв.метров.

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