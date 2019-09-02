Москалькова: Москва и Киев оформляют документы для обмена заключенными

02.09.19 13:09

© РИА Новости. Илья Питалев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для обмена заключенными между Россией и Украиной.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире "России-24" он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.