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Полпред УрФО - более 6 тыс. медиков не хватает на Урале

© РИА Новости. Михаил Климентьев
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что больницам в округе не хватает более 6 тыс. специалистов.

"Сегодня в регионе не хватает порядка 3 тыс. врачей, специалистов среднего звена. В округе - более 6 тыс. специалистов", - сказал Цуканов на встрече со студентами и преподавателями Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге в понедельник.

Он уточнил, что, в том числе, не хватает педиатров.

"Мы видим, что сегодня нехватка врачей-педиатров, и понимаем, что многие не выбирают эту специальность, потому что участились некоторые претензии к этим врачам. Принимаются такие жесткие требования зачастую, уголовные преследования, но этого не нужно бояться. Нужно быть лучшими в своей профессии", - сказал Цуканов.

Он также добавил, что в Свердловской области в здравоохранении работают специалисты достаточно высокого уровня.

Цуканов сообщил, что полпредство не было в курсе существующей проблемы в Нижнем Тагиле, где сначала несколько хирургов уволились из-за нагрузок, а после вернулись к работе.

"Сам прецедент, конечно, крайне серьезный. Наверное, врачи имели право высказываться, но не хотелось бы, чтобы в такой резкой форме. В наш адрес не обращался никто из врачей, и проблему мы эту просто не видели. В регион, я так понимаю, тоже не обращались. Значит, своевременно не смогли донести или главврач, либо муниципалитет о существующей проблеме", - сказал Цуканов журналистам в Екатеринбурге в понедельник.

Он добавил, что подобное стало возможным из-за нехватки кадров в здравоохранении.

"Конечно же, это не от плохой системы здравоохранения. Это просто от одной общей проблемы - нехватки врачей и специалистов. Нижний Тагил не является исключением, и это лечебное учреждение в целом", - пояснил Цуканов.

По его словам, в полпредстве создана рабочая группа, которая разберется с аналогичными проблемами в других медучреждениях.

"В свою очередь и я дал поручение создать рабочую группу или комиссию, в которую вошли и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор, и прокуратура. Мы будем проверять не только Нижний Тагил, а вообще в целом аналогичные возможные проблемы, чтобы их не повторять (...) Мы хотели бы вместе с врачебным сообществом понять, насколько эта проблема системна, в каких муниципалитетах особенно остро стоит эта проблема", - сказал полпред.

Также Цуканов поблагодарил хирургов Нижнего Тагила за то, что они вернулись к работе.

"Тем не менее, что сделано, то сделано. Хочу поблагодарить врачей и рассчитываю, что все-таки они специалисты своего дела, и они не должны бросать пациентов. Безусловно, нужно разобраться каждый в своей части, а врачей поблагодарить за принятое решение и рассчитывать, что они будут продолжать лечить людей", - отметил он.

Как сообщалось, в конце августа сразу шесть хирургов Нижнетагильской горбольницы N1 подали заявление об увольнении, до этого уволились три врача из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

Позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что медики отозвали свои заявления.

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