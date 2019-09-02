Школа с 24 первыми классами - от "А" до "Ш" - открылась в Краснодаре

02.09.19 13:21

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Средняя школа, где сформировано рекордное количество первых класса, открылась в Краснодаре в понедельник, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в Восточно-Кругликовском микрорайоне по ул. им. Героя Аверкиева, 32. В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

"Сейчас ваша школа уже известна как рекордсмен в Краснодаре по количеству первых классов. Но самое главное, что имеет гораздо большее значение, - это качество образования, которое здесь, уверен, будет на высоте. И, конечно, ваши успехи в учебе", - заявил на церемонии открытия школы мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он отметил, что в понедельник в краевом центре открылась еще одна школа с такой же вместимостью - в Московском микрорайоне на ул. им. Байбакова, там сформированы 19 первых классов.

"Наша задача - строить еще больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные" рекорды. Нам, конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования", - подчеркнул мэр.