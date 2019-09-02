Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва реализации нацпроектов

02.09.19 13:33

© РИА Новости. Сергей Гунеев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации в понедельник.

"Губернатор Алексей Островский не продлил трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных по причине угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц", - сказал собеседник агентства.

В обладминистрации пояснили, что увольнение Кожуриной, которая курировала вопросы развития физкультуры и спорта, связано "с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также с затягиванием сроков проведения необходимых для этого административных процедур".

"Все это может повлечь за собой невыполнение основных показателей в рамках национального проекта "Демография" и сокращение федерального финансирования", - пояснили в пресс-службе.

Причины увольнения замгубернатора Черных в обладминистрации не раскрыли.

Черных на посту заместителя губернатора контролировал деятельность департаментов по строительству и ЖКХ, государственного строительного и технического надзора, транспорта и дорожного хозяйства и департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.