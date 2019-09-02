Суд отказался лишать прав родителей, участвовавших в несанкционированном митинге в Москве

02.09.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Никулинский суд Москвы не стал лишить родительских прав Петра и Елену Хомских за участие в несогласованной публичной акции в центре Москвы 3 августа.

"Суд решил отказать в иске прокуратуры, а также предупредить родителей об их отношении к детям", - огласила в закрытом режиме решение судья Юлия Голянина.

В свою очередь Петр Хомских отметил: "Нам непонятно, они хотят, чтобы мы изменили поведение в отношении детей".

Он и его адвокат сообщили, что обжалуют вынесенное предупреждение.

Рассмотрение иска о лишении родительских прав супругов Петра и Елены Хомских, как и оглашение решения, проходило в закрытом режиме.

Как сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина, такое решение было принято судом в интересах несовершеннолетних.

Также в суде не стали комментировать суть вынесенного родителям предупреждения.

Адвокат Хомских Татьяна Сустина сообщила, что Елена Хомских не присутствовала сегодня в суде, так как осталась дома с детьми.

Отец, Петр Хомских, перед началом заседания заявил журналистам, что его очень беспокоит состояние жены, которая находится в шоке.

"Я ничего хорошего от этого суда не жду, им нужно сеять страх. Меня очень беспокоит состояние жены, она в шоке. Матери очень трудно расстаться с грудным ребёнком. Мы просто вышли с ребёнком на прогулку, мы не выкрикивали лозунги, не затрудняли движение, просто гуляли", - сказал Хомских журналистам.

Как сообщалось, 2 сентября Лефортовский суд Москвы также рассмотрит иск столичной прокуратуры к супружеской паре - Дмитрия и Ольги Проказовых, которые, как заявляют в ведомстве, взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля грудного ребенка.

В центре Москве 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органом (ст. 318 УК РФ).