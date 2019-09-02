Путин: режим ЧС в Тулуне сохранится до решения проблем с жильем

02.09.19 14:06

© РИА Новости. Сергей Гунеев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка, пообещал, что режим ЧС в регионе не будет отменен до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

"До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять", - заявил Путин во время общения с жителями этого города Иркутской области.

Подъехав к городской администрации, президент увидел огромную толпу местных жителей и подошел к ним. Он сообщил, что уже 40 минут общался с местными жителями после посещения школы.

В ходе общения с жителями города, которые ждали главу государства неподалеку от школы №6, одна из жительниц обратилась к президенту с просьбой "сделать так, чтобы люди, которые покинули город, завидовали оставшимся". Для этого, по ее словам, необходимо строительство нескольких инфраструктурных объектов, завода и инфекционной больницы.

"Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали", - сказал президент. "А насчет этой больницы надо подумать. Займемся", - добавил он.

Путин заметил: необходимо все проанализировать и понять, нужно ли такое учреждение здравоохранения в самом Тулуне, или его можно построить где-то в другом месте в области. На это женщина сказала, что больница необходима именно в Тулуне, так как из-за ее плачевного состояния город покидают врачи.

"Хорошо, я вас услышал, я обязательно поговорю с министром здравоохранения, мы подумаем", - пообещал Путин.

Ранее в ходе посещения школы в Тулуне глава государства поздравил учащихся с Днем знаний и сообщил, что разрушенная наводнением школа №20 будет восстановлена в течение года.

Зайдя в учебный класс школы в Тулуне, где шел урок математики, российский лидер обратился к ученикам с небольшим напутствием.

"Я вас поздравляю с началом учебного года", - сказал он. Путин спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети согласно закивали. "Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будет намного лучше, чем была", - заверил президент.

Путин подчеркнул, что поздравляет не только учеников тулунской школы, но и всех российских школьников. "Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", - сказал президент. Он добавил, что задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя.

"Много людей работают над этим. Уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", - отметил Путин.

Он сказал, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне. "Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", - сказал президент.

Как сообщалось, первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.