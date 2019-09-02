Медведев призывает не снижать темпы строительства школ в РФ

02.09.19 14:12

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев отметил хорошие темпы строительства новых школ в стране и призвал не сбавлять их.

В ходе селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений в понедельник глава правительства заметил, что на строительство новых школ, увеличение числа новых учебных мест, ликвидацию третьей смены в бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам предусмотрены около 200 млрд рублей. В итоге это уже привело к созданию более 155 тыс. новых учебных мест.

Вместе с тем, Медведев заметил, что значительное количество регионов решают проблему доступности школьного образования, не прибегая к федеральному финансированию.

По словам премьера, к началу нового учебного года открылись более 170 новых школ, из которых 58 построены с привлечением федеральных денег. Всего же до конца текущего года будут открыты еще более 200 объектов, из которых 67 строятся при помощи федерального центра.

"Темпы хорошие, и их нужно придерживаться, имея в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ", - сказал он в связи с этим.

Медведев заметил, что современные удобные здания школ так же важны, как и интересная школьная программа.

"В некоторых школах вводятся новые обязательные предметы, такие как шахматы в начальных классах. Даже в селах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием: это интерактивные панели, 3D принтеры, которые сейчас особенно распространены, и целый ряд других. К концу 2024 года таких точек роста должно стать 16000, а в новом учебном году такие центры открылись приблизительно в 2000 сельских школ", - добавил премьер.

Говоря о строительстве дошкольных учреждений, глава правительства указал на значительные средства, предусмотренные на строительство ясельных групп, и призвал заинтересованные ведомства расходовать их эффективно.

"Начиная с прошлого года и до конца 2021 года -это 157,5 млрд рублей. За счет этого планируется создать 235 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет. Около 20 тыс. уже появилось. Обращаю внимание коллег, которые этим занимаются, - это весьма значительные деньги. Для сравнения - с 2013 по 2015 год, когда мы занимались садиками для детей от трех до семи лет, в общей сложности туда было направлены около 130 млрд рублей. Поэтому деньги нужно расходовать максимально эффективно", - сказал премьер.

Медведев также подчеркнул, что в 75 российских регионах были ликвидированы очереди в детсады для детей от трех до семи лет.

"В части регионов все равно есть определенные шероховатости. Некоторые регионы находятся в довольно сложном положении, но мы этим занимаемся. Коллеги в этом плане должны ускорить работу", - сказал он.