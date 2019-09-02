На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
  
Плотный график: в Кремле рассказали о программе Путина на V ВЭФ
   
Выбились из графика: к строительству космодрома "Восточный" могут привлечь военных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.09.19 14:12

Медведев призывает не снижать темпы строительства школ в РФ

© РИА Новости. Виталий Тимкив
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев отметил хорошие темпы строительства новых школ в стране и призвал не сбавлять их.

В ходе селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений в понедельник глава правительства заметил, что на строительство новых школ, увеличение числа новых учебных мест, ликвидацию третьей смены в бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам предусмотрены около 200 млрд рублей. В итоге это уже привело к созданию более 155 тыс. новых учебных мест.

Вместе с тем, Медведев заметил, что значительное количество регионов решают проблему доступности школьного образования, не прибегая к федеральному финансированию.

По словам премьера, к началу нового учебного года открылись более 170 новых школ, из которых 58 построены с привлечением федеральных денег. Всего же до конца текущего года будут открыты еще более 200 объектов, из которых 67 строятся при помощи федерального центра.

"Темпы хорошие, и их нужно придерживаться, имея в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ", - сказал он в связи с этим.

Медведев заметил, что современные удобные здания школ так же важны, как и интересная школьная программа.

"В некоторых школах вводятся новые обязательные предметы, такие как шахматы в начальных классах. Даже в селах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием: это интерактивные панели, 3D принтеры, которые сейчас особенно распространены, и целый ряд других. К концу 2024 года таких точек роста должно стать 16000, а в новом учебном году такие центры открылись приблизительно в 2000 сельских школ", - добавил премьер.

Говоря о строительстве дошкольных учреждений, глава правительства указал на значительные средства, предусмотренные на строительство ясельных групп, и призвал заинтересованные ведомства расходовать их эффективно.

"Начиная с прошлого года и до конца 2021 года -это 157,5 млрд рублей. За счет этого планируется создать 235 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет. Около 20 тыс. уже появилось. Обращаю внимание коллег, которые этим занимаются, - это весьма значительные деньги. Для сравнения - с 2013 по 2015 год, когда мы занимались садиками для детей от трех до семи лет, в общей сложности туда было направлены около 130 млрд рублей. Поэтому деньги нужно расходовать максимально эффективно", - сказал премьер.

Медведев также подчеркнул, что в 75 российских регионах были ликвидированы очереди в детсады для детей от трех до семи лет.

"В части регионов все равно есть определенные шероховатости. Некоторые регионы находятся в довольно сложном положении, но мы этим занимаемся. Коллеги в этом плане должны ускорить работу", - сказал он.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.09.19 20:23
Суд арестовал на два месяца новую фигурантку "дела Абызова"
.
  02.09.19 15:19
Защита американца Уилана обжаловала продление ему срока ареста
.
  02.09.19 13:41
Суд отказался лишать прав родителей, участвовавших в несанкционированном митинге в Москве
.
  02.09.19 13:05
Более 8 тыс. избирателей записались на электронное голосование на выборах в МГД
.
  02.09.19 11:25
Собянин: в новом учебном году в Москве открыты 35 IT-классов
.
  02.09.19 11:23
Корпус ледового дворца "Кристалл" в Лужниках могут построить до конца года
.
  02.09.19 11:20
Фестиваль циркового искусства пройдет на бульварах Москвы в середине сентября
.
  30.08.19 12:35
Памятные акции пройдут в Москве 3 сентября в местах совершения терактов
.
  30.08.19 12:14
Торги по продаже отеля "Пекин" в Москве пройдут в начале сентября
.
  30.08.19 10:56
Школы и детсады Москвы подготовили к предстоящему отопительному сезону


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket