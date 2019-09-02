Медики выявили оставление газом у волонтеров приюта, где погибли 60 кошек

02.09.19 14:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Медики оказали помощь волонтерам из приюта для животных "Филимоша" в Оренбурге, где произошла массовая гибель животных, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в понедельник.

"В службу скорой помощи за медицинской помощью с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтёра с улицы Илекская. После осмотра бригадой скорой помощи один отказался от госпитализации, трое госпитализированы", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были осмотрены токсикологом, у них взяли анализы.

"Пациентам выставлен диагноз - ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести. Пациенты получили все необходимое лечение и находятся в лечебном учреждении. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что в одном из приютов в поселке Южный Оренбурга накануне погибли 65 кошек и собака. Приют был организован на средства зоозащитников и располагался в цокольном этаже здания. Мертвых питомцев нашли работающие здесь волонтеры и обратились в правоохранительные органы.

По данным волонтеров, в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. Местные жители также жаловались на сильный неприятный запах.

Между тем прокуратура Оренбурга сообщает, что специалисты газовой службы не установили фактов выброса горючего газа, а экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта.