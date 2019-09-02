В Ярославле пройдет юбилейный XX Волковский фестиваль

02.09.19 14:22

© РИА Новости. Олег Смыслов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Кукольный театр из Ниццы, МХТ им. Чехова, театры Таллина, Петербурга и регионов Сибири примут участие в XX Волковском фестивале, который пройдет 23-29 сентября в Ярославле, сообщил журналистам художественный руководитель театра им. Волкова Сергей Пускепалис.

"Фестиваль проходит с 2000 года. Мы с нетерпением ждем зрителей на ту программу, которая была составлена программным директором Татьяной Цветковой. Будут представлены спектакли российских театров и зарубежные постановки, в том числе театры из Эстонии и Франции. Есть спецпроект, посвященный Ярославлю - "Орфей не придет". Очень интересное действо, иммерсивный театр, который будет вовлекать жителей Ярославля, чтобы они понимали в каком прекрасном городе живут. Приходите и сможете все увидеть и прочувствовать", - сказал Пускепалис.

Спектакль "Орфей не придет" состоится в городском пространстве с 25 по 28 августа, в нем задействованы артисты театра. Зритель у спектакля один, он покупает билет, проходит в определенное место, садится в автомобиль и действо начинается.

Откроет фестиваль Пермский театр оперы и балета им. Чайковского - Лауреат Премии Правительства РФ имени Федора Волкова постановкой "Балеты Михаила Фокина".

На сценах "Первого русского" в дни фестиваля выступят кукольный театр из Ниццы "Theatre de la Massue" с постановкой "La Meridienne", причем эту постановку смогут за раз посетить только 12 зрителей. "Для эстетов и гурманов, как и все французское", - указано в описании постановки в афише театра.

Спектакль "Серёжа" "МХТ им. А.П. Чехова" зрители увидят в постановке Дмитрия Крымова.

Также на сценах театра Волкова будут представлены спектакли Театра юного зрителя республики Саха (Якутия), московского "Театра.doc", Молодежного театра Алтая им. Золотухина, Санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева. В фестивале примет участие и эстонский театр "R.A.A.A.M", уже полюбившийся ярославской публике.

Завершится фестиваль спектаклем Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева "Горе от ума".