Омский аэропорт оснастит свои пропускные пункты комплексом радиационного контроля

02.09.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Омский аэропорт объявил аукцион на разработку проектной документации на оснащение своей территории стационарным автоматизированным комплексом радиационного контроля АКРК-01М, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Аукцион объявлен в виде запроса предложений в электронной форме. Начальная (максимальная) цена контракта - 411,5 тыс. рублей.

"Автоматизированный комплекс радиационного контроля должен обеспечивать обнаружение делящихся радиоактивных материалов в транспортных средствах (...), у пешеходов и переносимой ими ручной клади (...)", - говорится в материалах закупки.

Согласно техзаданию, приборы, позволяющие вести радиационный контроль, предполагается установить на главном и вип-входе в основной терминал В, на входе в зал ожидания терминала А, на двух транспортных КПП, коммерческом складе и на пункте управления обеспечением транспортной безопасности.

Работы должны быть выполнены не позднее 40 дней с момента заключения договора. Привычная жизнедеятельность объекта при этом не должна нарушаться, следует из материалов аукциона.

Заявки принимаются до 11 сентября, итога планируется подвести 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Омский аэропорт планирует ремонт помещений международного сектора и обновление системы оповещения. Совокупная стоимость работ составляет 6,9 млн рублей. Также сообщалось, что осенью в Омске пройдет ХVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

Аэропорт "Омск-Центральный" находится в черте города и является единственным авиаузлом в регионе. По итогам 2018 года "Омск-Центральный" увеличил пассажиропоток на 16% по сравнению с 2017 годом - до 1,1 млн человек.

Сообщалось также, что 31 мая президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России. Аэропорт Омска носит имя Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева.