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02.09.19 14:47

Путин указал на низкие темпы капремонта пострадавшего от паводка жилья

© РИА Новости. Алексей Дружинин
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил о медленном решении проблем ремонта жилья, пострадавшего в результате наводнения в Иркутской области.

"Многие семьи - более 17 тысяч человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросам обеспечения жильем граждан, пострадавших от паводка в регионе.

Он отметил, что, несмотря на то, что на федеральном уровне, именно на решение этой проблемы целевым образом было выделено более 14 млрд руб.

"К пятнице, 30 августа, по имеющейся у меня информации из более чем 5 тысяч семей, а именно 5143, оставшихся без своего дома, получили свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья менее полутора тысяч семей - 1483", - заявил Путин.

По его словам, "оплачено из этих свидетельств и того меньше - только 128, это порядка 347 млн руб."

При этом Путин подчеркнул, что далеко не у всех пострадавших есть возможность жить у родственников или снять жилье.

"Что делать? Как жить? Где жить? Я понимаю, ПВРы (пункты временного размещения - ИФ), но и с ПВРами есть проблемы", - подчеркнул президент России.

Кроме того глава государства попросил власти Иркутской области максимально внимательно отнестись к вопросу о выплате компенсаций тем, кто пострадал от наводнения в регионе, отметив, что не все успели своевременно подать такие заявки.

"По денежным выплатам, которые полагаются пострадавшим, к 10 августа поименные списки были составлены. Как это и было предписано в (президентском) указе. В них почти 46 тыс. человек. Но по ряду уважительных причин многие не смогли подать заявления своевременно. И сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около 1 тыс. человек", - сказал Путин в понедельник на совещании в Тулуне, посвященном ходу ликвидации последствий наводнения.

Президент приехал в Иркутскую область в третий раз за полтора месяца.

Путин подчеркнул, что нужно оперативно начать эту работу, максимально внимательно вести ее, персонально разбираться с каждым обращением. "Нужно искать возможность не отказать, а возможность помочь", - сказал президент, предложив отладить для этого работу консультативных центров, приемных губернатора, "горячих линий" областного правительства.

На совещании Путин вновь коснулся ситуации в населенном пункте Аршан, жители которого рассказали президенту, что поселок был полностью затоплен, но комиссии в него не приезжали, и люди компенсаций не получают.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил в ответ, что ситуация не совсем такова, и об отсутствии комиссий говорят люди, которых во время их приезда там не было. "Но мы во всех населенных пунктах еще раз побываем (...), будем доходить до каждой семьи", - обещал вице-премьер.

Путин поручил губернатору Иркутской области лично съездить в этот населенный пункт "посмотреть, что там сделано и не сделано".

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