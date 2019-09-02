Скульптуру Раневской установили на окраине Петербурга

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2 сентября. Interfax-Russia.ru - Скульптуру актрисы Фаины Раневской торжественно открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщила "Интерфаксу" в понедельник глава муниципального округа "Озеро Долгое" Светлана Ходырева.
"В этом году в России Год театра, и у нас возникла идея сделать в одном из дворов Театральный сквер. Памятники во дворах ставить нельзя, поэтому у нас городская скульптура, согласованная с КГА (комитет по градостроительству и архитектуре - ИФ)", - уточнила она.
Скульптура расположена в сквере на проспекте Сизова и представляет собой изображение Раневской, сидящей в платье на скамейке. Рядом написана одна из цитат актрисы: "Все сбудется, стоит только расхотеть".
"Поскольку это не памятник, написать на нем "Фаина Раневская" было нельзя, хотя всем понятно, что это именно она, очень похожа. И мы придумали такой ход с цитатой. Выбирали цитату очень долго, потому что не каждую цитату Раневской можно увековечить в скульптуре", - добавила Ходырева.
Работу выполнил скульптор Семен Жохов. Основой проекта стала его дипломная работа, выполненная 13 лет назад.
Раневская - актриса театра и кино, народная артистка СССР, автор множества афоризмов. Жила и работала в Москве.