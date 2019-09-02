Первые полилингвальные школы открылись в Уфе

02.09.19 14:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Две полилингвальные школы начали работать в Уфе в понедельник.

Одно из учебных заведений в новом микрорайоне "Яркий" посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Преподавание ряда предметов в полилингвальной школе будет идти нескольких языках: английском, башкирском и других.

"Здесь будет очень сильный преподавательский состав, довольно сложная учебная программа, которая даст дополнительные конкурентные преимущества детишкам, которые здесь учатся", - отметил Хабиров.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров назвал учебное заведение "школой-мечтой", отметив, что "многие хотели бы здесь учиться".

Учебное заведение было построено "с нуля" в рамках нацпроекта. Школа, рассчитанная на 625 учеников, будет работать в одну смену. Во второй половине дня в ней будут проводить спортивные занятия, художественные, музыкальные, танцевальные кружки, организуют школьный театр, языковые клубы, уроки лидерства.

Как сообщила пресс-служба главы Башкирии, в Башкирии будет создано 14 полилингвальных школ, две из них начали работать в Уфе в понедельник. В образовательных учреждениях "XXI века" помимо учебных кабинетов создадут многофункциональные коворкинговые пространства. Начиная с пятого класса предусмотрено профильное обучение.