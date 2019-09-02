Кадетский корпус Следственного комитета открыли в Волгограде

© РИА Новости. Сергей Пятаков
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в понедельник открыл в Волгограде кадетский корпус СКР имени Федора Слипченко, сообщает пресс-служба ведомства.
"В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата СК России и областного следственного управления, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы силовых структур региона, представители духовенства, личный состав кадетского корпуса, кадеты и их родители", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поздравил всех присутствующих с Днем знаний и новым этапом в развитии ведомственной системы образования.
В первый учебный год волгоградский кадетский корпус СК России, который создан на базе мужского педагогического лицея, открыл свои двери для 360 воспитанников, которые будут обучаться с 7 по 11 классы.
"Гости мероприятия также ознакомились с материально-техническим оснащением учебного корпуса, которое позволит кадетам освоить предусмотренные для них образовательные программы. Все желающие посетили созданный в нем музей, где представлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, часть из которых - результаты поисковых экспедиций самих кадет", - сообщается в пресс-релизе.
Завершилось торжественное мероприятие высадкой аллеи и праздничным концертом.