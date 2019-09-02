Кадетский корпус Следственного комитета открыли в Волгограде

02.09.19 14:55

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в понедельник открыл в Волгограде кадетский корпус СКР имени Федора Слипченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата СК России и областного следственного управления, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы силовых структур региона, представители духовенства, личный состав кадетского корпуса, кадеты и их родители", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поздравил всех присутствующих с Днем знаний и новым этапом в развитии ведомственной системы образования.

В первый учебный год волгоградский кадетский корпус СК России, который создан на базе мужского педагогического лицея, открыл свои двери для 360 воспитанников, которые будут обучаться с 7 по 11 классы.

"Гости мероприятия также ознакомились с материально-техническим оснащением учебного корпуса, которое позволит кадетам освоить предусмотренные для них образовательные программы. Все желающие посетили созданный в нем музей, где представлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, часть из которых - результаты поисковых экспедиций самих кадет", - сообщается в пресс-релизе.

Завершилось торжественное мероприятие высадкой аллеи и праздничным концертом.