Более 1 тыс. дополнительных учебных мест появилось в Алтайском крае

02.09.19 14:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - В новом учебном году во всех муниципалитетах Алтайского края установлен одинаковый оклад для педагогов благодаря новой отраслевой системе оплаты труда, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"Около 50% школ получили новые автобусы, предметные и компьютерные классы, медицинское и кухонное оборудование. К новому учебному году введено более 1 тыс. дополнительных учебных мест. (...) С сентября 2019 года в крае вводится отраслевая система оплаты труда педагогов: вместо расчетного оклада устанавливается фиксированный, который увеличен в 2,5 раза. Теперь оклады педагогов не будут отличаться в разных муниципалитетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе учебный год начался в 1 тыс. 97 школах, 868 детсадах, 11 вузах. По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко за счет федеральной субсидии отремонтировали девять спортивных залов в сельских школах, еще 14 спортзалов - за счет краевого бюджета.

"Модернизация инфраструктуры школ и детских садов продолжится в 2019-2020 учебном году. В регионе появятся мобильные "Кванториумы" и IT-куб. В них алтайские школьники смогут осваивать новые технологии", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что в следующем году в Алтайском крае будет еще больше школ. Так, в рамках нацпроекта "Образование" в Барнауле строят две школы на 550 учащихся. Кроме того, продолжается строительство средней школы на 140 человек в селе Усть-Волчиха.