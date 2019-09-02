Памятник Герою Советского Союза генералу Карбышеву установили в Тюмени

02.09.19 15:02

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву состоялась в Тюмени, сообщается на сайте администрации города.

Рядом с монументом установлена стена памяти из 11 стендов с информацией об истории инженерных войск России, в том числе и о Тюменском военно-инженерном командном училище.

Инициатором установки скульптуры выступила региональная ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество".

Дмитрий Карбышев родился в 1880 году в Омске. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения он был тяжело контужен и захвачен в плен. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышева после зверских пыток убили. На морозе его поливали водой до тех пор, пока он не умер от обморожения.