Путин призвал поддержать иркутских предпринимателей, пострадавших от паводка

02.09.19 15:06

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил разработать отдельную программу поддержки экономики и предпринимательства Иркутской области и, в частности, пострадавших от наводнения населенных пунктов.

На встрече с жителями переживших паводок населенных пунктов Иркутской области Путин отметил, что у местных предпринимателей возникло много вопросов, решить которые по отдельности достаточно сложно.

"Нужно будет сделать отдельный план поддержки бизнеса и экономики региона и Тулуна, в частности", - сказал президент.

По его мнению, поддержать экономику региона можно "и с помощью тех бизнесменов, которые работают здесь, и с помощью крупных российских предприятий". "Такие предприятия есть, мы сейчас определяемся", - сказал он.

Однако проблему одного из предпринимателей, пришедших на встречу, президент решил на месте. Глава местной компании пожаловался на то, что муниципальные власти не оплачивают ему уже выполненные работы, несмотря на наличие всех подтверждающих документов, в том числе от МЧС. Он отметил, что его компании задолжали 32 млн рублей.

"Я вам помогу", - пообещал Путин, заметно рассердившись и переадресовав этот вопрос к губернатору.

Он также попросил главу региона Сергея Левченко лично проверить ситуацию в поселке Аршан, житель которого утверждал, что этот населенный пункт практически полностью ушел под воду, но туда не приезжала никакая комиссия, и людям ничего не выплачивают.

"Нужно съездить, посмотреть, нужно регулярно ездить смотреть, я же езжу, потом доложите", - обратился президент к Левченко.

Путин отозвался на просьбу местных жителей поручить строительство дамбы предпринимателям региона. "Будем по максимуму привлекать местных строителей", - пообещал он.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко заверил, что дамба начнет строиться уже зимой, а в следующем году в Тулуне построят еще одну школу, интернат и детский сад.

Путин также заявил о необходимости создания условий для развития бизнеса в пострадавшем регионе.

"Как я сейчас на встрече с людьми сказал, конечно, речь идет не, прежде всего, о тех, кто занимается подакцизными товарами: водкой там и так далее. Это отдельная тема. Это высокоприбыльный бизнес сам по себе. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов, их работа тоже заслуживает уважения, но просто по-разному нужно относиться к этому", - сказал Путин.

Он предложил участникам совещания встретиться с представителями бизнес-сообщества региона и вместе "набросать план" поддержки коммерсантов.

Кроме того, Путин поднял проблему помощи людям, потерявшим свои огородные хозяйства.

"По сельхозпредприятиям, в целом, людей поддержали, по огородам - пока решение не принято. Честно говоря, мы и не принимали решений никаких: нужно принять. Посмотреть только, провести анализ того, что люди утратили, прикинуть. Потом доложите, и мы этот вопрос закроем", - сказал Путин.