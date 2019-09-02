Свердловские власти создадут юридическую службу для защиты врачей

02.09.19 15:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области рассматривают вопрос создания в регионе службы для юридической помощи врачам, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Попробуем создать специализированную службу - юридическую службу, которая будет заниматься защитой врачей. Мы сейчас уже к этой работе приступили. Специфическая адвокатура, именно специфическая, потому что защита врача отличается от каких-либо иных форм юридической защиты. Это то, чем мы занимаемся сейчас", - сказал Креков на встрече со студентами и преподавателями Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге в понедельник.

Он отметил, что для решения вопроса с возросшим количеством исков в отношении медработников также необходимо увеличить количество кадров для проведения квалифицированных экспертиз.

"(Вопрос по искам в отношении врачей - ИФ) он действительно очень серьезный и злободневный. Мы это видим по количеству судебных дел и заявлений, которые поданы в правоохранительные органы. Мы обсуждали это в медицинской палате Свердловской области <...> Вопрос номер один - это наличие квалифицированных экспертов, которые смогу сделать квалифицированную экспертизу, которая в последствие пойдет в правоохранительные органы. И один из главных вопросов - это как раз нехватка этих экспертов. Мы должны увеличить их количество по ряду специальностей кратно", - пояснил Креков.

Кроме того, вице-губернатор обещал рассмотреть предложение доцента вуза, которое прозвучало во время встречи, создать институт по страхованию профессиональной ответственности по аналогии с зарубежным опытом.

"Ваше предложение по страхованию надо будет обдумать, я обязательно переговорю с председателем (медицинской - ИФ) палаты и с руководством министерства здравоохранения, насколько это возможно. Пока по другим регионам я подобного рода практик нигде не видел", - отметил Креков.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил обсудить этот вопрос с Минздравом.

"Я со своей стороны попытаюсь пообщаться с министром здравоохранения. У нас достаточно конструктивные отношения с Минздравом РФ", - добавил он.