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02.09.19 15:17
Саратовская область намерена привлечь кредиты на 1,25 млрд рублей
На торгах, назначенных на 17 сентября, планируется привлечь три невозобновляемые линии, в том числе две по 500 млн рублей и одну с лимитом 251 млн 574,44 тыс. рублей. Все кредиты привлекаются сроком на 2 года под процентную ставку не выше 8% годовых.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 сентября.
Кредитные ресурсы предназначены для погашения долговых обязательств Саратовской области и (или) финансирование дефицита регионального бюджета.
Бюджет Саратовской области на 2019 год с учетом принятых в июне изменений утвержден с доходами 97,852 млрд рублей, расходами - 102,121 млрд рублей, дефицитом - 4,269 млрд рублей, или 4,2% от расходов.
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