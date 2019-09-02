Саратовская область намерена привлечь кредиты на 1,25 млрд рублей

02.09.19 15:17

© РИА Новости. Михаил Фомичев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Саратовской области объявило аукционы на предоставление региону кредитных линий совокупным лимитом 1,252 млрд рублей, сообщается в аукционной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

На торгах, назначенных на 17 сентября, планируется привлечь три невозобновляемые линии, в том числе две по 500 млн рублей и одну с лимитом 251 млн 574,44 тыс. рублей. Все кредиты привлекаются сроком на 2 года под процентную ставку не выше 8% годовых.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 сентября.

Кредитные ресурсы предназначены для погашения долговых обязательств Саратовской области и (или) финансирование дефицита регионального бюджета.

Бюджет Саратовской области на 2019 год с учетом принятых в июне изменений утвержден с доходами 97,852 млрд рублей, расходами - 102,121 млрд рублей, дефицитом - 4,269 млрд рублей, или 4,2% от расходов.