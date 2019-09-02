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Защита американца Уилана обжаловала продление ему срока ареста

© РИА Новости. Илья Питалев
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы зарегистрировал жалобу на продление срока ареста обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану.

"Апелляционная жалоба на адвокатов Уилана поступила в суд. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена, так как жалоба передана на перевод", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь районного суда Ксения Первовласенко.

В свою очередь адвокат Уилана Владимир Жеребенков пояснил "Интерфаксу", что в жалобе просит Мосгорсуд отменить постановление Лефортовского суда о продлении его подзащитному срока стражи до 29 октября и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

30 августа адвокат сообщил, что следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. На этой неделе, защита ожидает уведомления о завершении следствия по делу, после чего приступит к изучению материалов дела.

По словам адвоката, в окончательном обвинении Уилана он "не увидел веских доказательств вины" и считает данное обвинение не обоснованным, незаконным и содержащим большое количество противоречий.

Жеребенков предположил, что судебный процесс состоится в конце осени или начале зимы.

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