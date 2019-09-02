Путин рекомендовал Сбербанку реструктуризировать долги жителей Иркутской области

02.09.19 15:28

© РИА Новости. Михаил Климентьев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал от Сбербанка РФ пойти навстречу просьбам жителей регионов Иркутской области, пострадавших от наводнения, о реструктуризации задолженностей по кредитам.

"Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы", - сказал Путин на совещании в Тулуне о ходе ликвидации последствий наводнения.

Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством Сбербанка. Тот, в свою очередь, сообщил, что на этой неделе в Иркутской области ждут главу Сбербанка Германа Грефа.

"Это хорошо, что они выделяют офис, но плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос", - заявил президент.