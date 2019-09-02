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02.09.19 15:41

Суд решил взыскать с китайского застройщика Zhuoda 35 млн руб. в пользу мэрии Якутска

© РИА Новости. Максим Богодвид
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Якутии решил взыскать с ООО "Инвестиционная компания "Экотехнологии строительства Чжода", российской структуры китайской Zhuoda ("Чжода"), в пользу мэрии Якутска 35,183 млн рублей убытков из-за неисполнения компанией обязательств по договору развития застроенных территорий, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее мэрия Якутска просила взыскать 178,7 млн рублей убытков солидарно с двух структур Zhuoda - ООО "Инвестиционная компания "Чжода" и ООО "Инвестиционная компания "Экотехнологии строительства Чжода". Однако в июне от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Определив размер понесенных убытков, окружная администрация Якутска просила взыскать солидарно с двух организаций 35,183 млн рублей.

Поскольку по договору все права и обязанности по застройке территорий переданы ООО "Инвестиционная компания "Экотехнологии строительства Чжода", суд взыскал с организации 35,182 млн рублей и отказал в удовлетворении иска к ООО "Инвестиционная компания Чжода".

Как сообщалось, в январе 2016 года китайская инвесткомпания Zhuoda и администрация Якутска подписали договор на сумму 40 млрд рублей о комплексной застройке трех кварталов в Якутске. Проект предполагал снос ветхого и аварийного жилья и строительство на освободившейся территории многоэтажных зданий. Планировалось, что строительство продлится 6 лет.

В апреле 2016 года Zhuoda начала застройку трех кварталов в Якутске, завершить строительство первой очереди планировалось в декабре 2017 года. Однако работы вскоре замедлились из-за отсутствия соглашения между застройщиком и жильцами сносимых домов. Как пояснял Айсен Николаев, занимавший тогда должность главы Якутска, в застройку не были вложены бюджетные средства, стройка является полностью коммерческой.

Летом 2018 года контракт с Zhuoda был расторгнут. Затем мэрия Якутска подала в Арбитражный суд Якутии иск к ООО "Экотехнологии строительства Чжода" о взыскании убытков в размере 148 млн рублей. Администрация Якутска на основании договора с Zhuoda расселяла жильцов из домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, затратив свыше 148 млн рублей из бюджета города. Китайская компания эти средства или жилье на эту сумму в бюджет не вернула.

Позднее власти города уточнили требования: они были намерены взыскать 178,7 млн рублей солидарно с ООО "Инвестиционная компания "Чжода" и ООО "Инвестиционная компания "Экотехнологии строительства Чжода".

Корпорация Zhuoda основана в 1993 году в провинции Хэбэй. Совокупные активы корпорации составляют около $81 млрд. Корпорация участвует в ряде крупных строительных проектов в регионах КНР, а также в Малайзии, Перу, Франции, ОАЭ, странах Африки.

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