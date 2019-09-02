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02.09.19 15:47
Калининградский комбинат выставит на аукцион для художников 42 кг янтаря
Главной особенностью аукциона станет большое количество лотов, которые будут минимальными по весу: 150, 350 и 500 граммов. Всего на торги будет выставлено 50 лотов общим весом около 42 кг.
Принять участие в торгах смогут только художники, официально представляющие творческие союзы.
В настоящее время комбинат ведет продажу янтаря на открытых аукционах для переработчиков янтаря, а также на электронной бирже "Санкт-Петербург". В августе 2019 года на бирже прошло 33 сделки по продаже янтаря на сумму более 900 млн рублей.
На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2018 году добыча составила 500 тонны янтаря, что на 10,4% выше показателя 2017 года.
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