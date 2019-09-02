Калининградский комбинат выставит на аукцион для художников 42 кг янтаря

02.09.19 15:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК) 4 октября 2019 года проведет очередной аукцион по продаже янтаря художникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Главной особенностью аукциона станет большое количество лотов, которые будут минимальными по весу: 150, 350 и 500 граммов. Всего на торги будет выставлено 50 лотов общим весом около 42 кг.

Принять участие в торгах смогут только художники, официально представляющие творческие союзы.

В настоящее время комбинат ведет продажу янтаря на открытых аукционах для переработчиков янтаря, а также на электронной бирже "Санкт-Петербург". В августе 2019 года на бирже прошло 33 сделки по продаже янтаря на сумму более 900 млн рублей.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2018 году добыча составила 500 тонны янтаря, что на 10,4% выше показателя 2017 года.