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Путин обещал жителям Тулуна внимательно следить за соблюдением их прав

© РИА Новости. Алексей Дружинин
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин, покидая Тулун, пообещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все, что происходит в регионе.

Кортеж президента уже отъехал от здания городской администрации, где проходило совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, но остановился, проехав несколько метров.

Путин вышел из машины и подошел к ожидавшим его горожанам, которые вновь начали жаловаться президенту на то, что власти не объясняют им многие свои решения.

Попрощавшись с тулунчанами, Путин встал на подножку своего автомобиля, повернулся к ним и сказал: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит".

"Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права (на имущество, компенсации, соцобеспечение - ИФ), эти права реализует", - пообещал Путин.

Президент пообещал жителям Тулуна Иркутской области приехать к ним еще раз.

Во время общения с местными жителями у городской администрации в понедельник тулунчане, помимо проблем, которые они высказывали, приглашали главу государства в гости.

"Я и так у вас. Еще раз приеду", - сказал Путин.

Глава государства на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка жителей Иркутской области подтвердил, что при необходимости приедет еще раз.

"Что касается работы здесь. Я не в первый раз приезжаю сюда и, если надо, приеду еще раз. Но современные методы коммуникации дают мне возможность в режиме онлайн, в режиме реального времени смотреть за тем, что и как здесь происходит", - заявил Путин.

Он выразил надежду, что губернатор, вице-премьер и власти на местах наладят работу таким образом, чтобы был виден результат.

Как сообщалось, первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.

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