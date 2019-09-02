Дороги трех крупнейших агломераций Ростовской области отремонтируют к 2024 году в рамках нацпроекта

02.09.19 16:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - В Ростовской области предусмотрено 47,1 млрд рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 по 2024 гг., сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог трех агломераций области (Ростовская, Шахтинская и Таганрогская), в которые входят 21 муниципальное образование", - говорится в сообщении.

Так, в 2019 году на нацпроект предусмотрено 6,4 млрд рублей. В настоящее время ведется строительство дороги "г. Азов - с. Васильево-Петровское - с. Самарское", где применяются новые технологии укладки покрытия, которые повысят качество дороги.

В частности, на этом объекте применены новые технологии укладки основания и 3D-нивелирования, что повышает качество и скорость строительства. Проект также включает отсыпку боковых поверхностей прилегающих к дороге, установку специальных столбиков и системы освещения.

"Но нас волнует не только скорость и качество работ. Наша основная задача - повысить безопасность дорожного движения, а это включает целый комплекс факторов, в частности и культуру поведения на дороге как водителей, так и пешеходов", - цитируют в пресс-службе слова заместителя председателя Заксобрания области - председателя комитета по строительству Александра Скрябина.

В сообщении уточняется, что в настоящее время реализация нацпроекта в Ростовской области находится в активной фазе, работы завершены на 68% от общего объема.