Число посетивших Крым туристов к концу лета приблизилось к 6 млн человек

02.09.19 17:00

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Почти 6 млн туристов посетили Крым с начала года, что на 11% больше прошлогоднего показателя, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что 58% отдыхающих приехали на полуостров по Крымскому мосту. Средний уровень загрузки средств размещения составил 70%, в ряде регионов - более 95%.

Около 900 тысяч из всего турпотока составили жители Украины.

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.