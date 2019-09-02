Космодром Восточный проходит техобслуживание

02.09.19 17:55

© РИА Новости. Игорь Агеенко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Работы в рамках годового техобслуживания оборудования стартовали на космодроме Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"На космодроме Восточный началось годовое техническое обслуживание технологического оборудования. Основная цель работ - поддержание систем в готовности к применению их по назначению", - говорится в сообщении госкорпорации.

"В рамках годового технического обслуживания специалисты готовят технику к следующему пуску: проверяют состояние оборудования и проверяют техническую подготовку расчетов Космического центра Восточный, - добавили в пресс-службе.

В данный момент на космодроме идет строительство второй очереди.