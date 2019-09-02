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02.09.19 20:23
Суд арестовал на два месяца новую фигурантку "дела Абызова"
"В отношении Инны Пикаловой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как пояснила представитель суда, Пикалова является "бухгалтером филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон". Других подробностей обвинения в суде не сообщили.
По ее словам, женщине уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ (мошенничество и участие в организованном преступном сообществе).
Абызову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в конце марта.
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".
Вину Абызов не признает.
В конце августа стало известно о возбуждении против Абызова второго уголовного дела по статье незаконная предпринимательская деятельность. По данным СК, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности и в результате на счета подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей.
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