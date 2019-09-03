Блогер осужден на пять лет за призывы к расправе над детьми силовиков

03.09.19 13:24

© РИА Новости. Пресс-служба Пресненского суда

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Признать Синицу виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов), и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Накануне в ходе прений гособвинение попросило приговорить блогера к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован с санкции Пресненского суда 5 августа.

В пресс-службе московского управления Следственного комитета сообщили, что призыв блогера Владислава Синицы к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов был подтвержден специальной экспертизой.

"В рамках предварительного следствия назначена и проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой размещенный пользователем пост содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении на сайте управления.

В Росгвардии считают справедливым наказанием приговор в виде лишения свободы на пять лет общего режима блогеру Владиславу Синице за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, заявил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Мы считаем, что суд вынес справедливое решение", - сказал Грибакин.

Он отметил, что ведомство изначально поддерживало просьбу прокуратуры в ходе прений о лишении свободы на шесть лет.

Член Совета по правам человека Николай Сванидзе в беседе с "Интерфаксом" в свою очередь также заявил, что не имеет возражений относительно приговора суда блогеру Владиславу Синице, так как его поступок был абсолютно безответственным, и он должен понести наказание.

"На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно. Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно", - сказал Сванидзе.

Он отметил, что семьи и дети сотрудников правоохранительных органов не имеют никакого отношения к политике, "не имеют никакого отношения к превышению тех своих функций, который позволяют себе силовики".

"Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое. Это нормально, это естественно. И если человек этого не понимает, он должен нести ответственность, на мой взгляд", - добавил Сванидзе.

По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" посредством публикации в Twitter "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

В суде, где решался вопрос об аресте блогера, следователь пояснил, что, "согласно показаниям Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал".

Синица, в свою очередь, назвал происходящее "абсурдом". Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".