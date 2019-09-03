|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.09.19 13:24
Блогер осужден на пять лет за призывы к расправе над детьми силовиков
"Признать Синицу виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов), и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Накануне в ходе прений гособвинение попросило приговорить блогера к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован с санкции Пресненского суда 5 августа.
В пресс-службе московского управления Следственного комитета сообщили, что призыв блогера Владислава Синицы к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов был подтвержден специальной экспертизой.
"В рамках предварительного следствия назначена и проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой размещенный пользователем пост содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении на сайте управления.
В Росгвардии считают справедливым наказанием приговор в виде лишения свободы на пять лет общего режима блогеру Владиславу Синице за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, заявил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Мы считаем, что суд вынес справедливое решение", - сказал Грибакин.
Он отметил, что ведомство изначально поддерживало просьбу прокуратуры в ходе прений о лишении свободы на шесть лет.
Член Совета по правам человека Николай Сванидзе в беседе с "Интерфаксом" в свою очередь также заявил, что не имеет возражений относительно приговора суда блогеру Владиславу Синице, так как его поступок был абсолютно безответственным, и он должен понести наказание.
"На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно. Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно", - сказал Сванидзе.
Он отметил, что семьи и дети сотрудников правоохранительных органов не имеют никакого отношения к политике, "не имеют никакого отношения к превышению тех своих функций, который позволяют себе силовики".
"Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое. Это нормально, это естественно. И если человек этого не понимает, он должен нести ответственность, на мой взгляд", - добавил Сванидзе.
По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" посредством публикации в Twitter "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".
В суде, где решался вопрос об аресте блогера, следователь пояснил, что, "согласно показаниям Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал".
Синица, в свою очередь, назвал происходящее "абсурдом". Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".
Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket