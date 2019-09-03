"Макет Москвы" закроют на реконструкцию 1 октября

03.09.19 10:54

Фото "Интерфакса"

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроется на реконструкцию 1 октября, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

"С октября в павильоне начнутся работы по расширению экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратных метров и составит 429 "квадратов"", - отметил глава департамента Сергей Левкин. Он напомнил, что сейчас макет включает только центральную часть города.

После реконструкции на макете появится более 1000 новых объектов, в числе которых 25 знаковых. В частности, это Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК "ЗИЛ", Екатерининский дворец и другие.

Макет создается с 2012 года. В настоящее время его площадь составляет 368 кв. метров. Макет представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода "Серп и молот", на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.