Тамбовская область в 2019г получила от РФ почти 3 млрд руб на развитие села

03.09.19 11:04

© РИА Новости. Александр Паниотов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в рамках соглашений с Минсельхозом РФ в 2019 году получила 2,99 млрд рублей федеральной поддержки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из этих средств на поддержку сельского хозяйства и на обеспечение устойчивого развития сельских территорий уже перечислено 2,1 млрд рублей. Из бюджета области - еще 400 млн рублей.

По состоянию на 1 сентября 2019 года до тамбовских аграриев доведено 70,37% средств, что превышает средние показатели по России (61%) и ЦФО (59,99%).

Регион планирует направить в Минсельхоз России заявку на участие в отборе инвестиционного проекта по строительству картофелехранилища, стоимостью более 147 млн рублей. Государственные субсидии составят 29,8 млн рублей, уточняет пресс-служба.