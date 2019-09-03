Первый в Омске мусоросортировочный комплекс стоимостью 310 млн руб. введен в строй

03.09.19 11:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 сентября.Interfax-Russia.ru - ООО "Магнит" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области) ввело в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Кировском округе, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии запуска.

Инвестиции компании "Магнит" составили 310 млн рублей. Правительство региона предоставило регоператору участок под строительство без торгов. Получив лицензию, "Магнит" смог открыть завод, который с февраля функционировал в тестовом режиме.

"Лицензия получена, завод построен. Теперь Омская область действительно вошла в федеральную экологическую повестку. До этого никогда на территории субъекта не было ни одного мусоросортировочного комплекса. Этот - первый. (...) Таких мусоросортировочных комплексов на территории области должно быть четыре. (...) Надеюсь, что через год будут открыты все", - сказал на церемонии заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.

Новый завод представляет собой совокупность конвейерных линий. Он оснащен сепарирующим оборудованием, мощными магнитами для извлечения железа, оборудованием для прессования. Все это позволяет сортировать отходы на несколько фракций.

Ушаков выразил надежду, что регоператор продолжит вкладывать свои средства в создание инфраструктуры для реализации на территории области реформы по обращению с ТКО и не будет включать эти расходы в тариф.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко, в свою очередь, напомнил, что на территории Омска с 1960 годов существует две мусорные свалки - в Кировском и Ленинском округах. О создании подобных комплексов, констатировал он, ранее "не задумывался никто, а идея мусоросжигательного завода не находила поддержки у жителей".

"Сегодня экологическая концепция обращения с отходами предусматривает именно сортировку. Мы рассчитываем, что не только новые отходы, но и те, что накопились, также будут поступать на сортировку. Два наших основных полигона будут рекультивированы до 2024 года, и этот комплекс свою роль сыграет в ликвидации двух экологически опасных объектов", - сказал Матненко.

Генеральный директор компании "Магнит" Александр Чернов, в свою очередь, сообщил, что пропускная способность завода составляет 20 тонн мусора в час, соответственно, объем сортировки за смену (11 часов) достигает 250 тонн. В год через комплекс может проходить 170 тыс. тонн отходов.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" Чернов уточнил, что второй мусоросортировочный комплекс в Ленинском округе, аналогичный введенному в строй сегодня, технически уже готов к работе.

"Мы сейчас ведем работу по получению разрешительной документации. Это небыстрый процесс, но, думаю, до конца года мы получим разрешение", - сказал Чернов.

По информации компании "Магнит", объем инвестиций в регион за 5 месяцев действия реформы превысил 2 млрд рублей. Закуплено 10 тыс. контейнеров, 78 мусоровозов, 20 единиц спецтехники для обслуживания полигонов и вывоза крупногабаритного мусора.

Омская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля.