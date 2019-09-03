На Новую Москву приходится около 40% всех договоров долевого участия столицы

03.09.19 11:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Новая Москва лидирует среди столичных округов по количеству заключенных договоров долевого участия, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий.

"В текущем году на долю Троицкого и Новомосковского административных округов уже приходится порядка 40% заключенных в целом по Москве договоров долевого участия. За ними идут Северо-Восточный округ (12%) и Западный (10,5%)", - цитирует пресс-служба главу департамента Владимира Жидкина.

За семь лет в новой Москве введено около 12 млн кв.м жилой недвижимости. При этом, по данным департамента, вся она построена девелоперами, без участия бюджетных средств.

"Но бюджет Москвы активно финансирует развитие в ТиНАО дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. Именно этот фактор делает новые столичные округа привлекательными для приобретения здесь жилой недвижимости", - подчеркнул Жидкин.

Он также сообщил, что доля москвичей среди покупателей квартир в новостройках новой Москвы выросла за семь лет с 15% до 70%.