Рабочая группа в Екатеринбурге согласовала три площадки для строительства храма

03.09.19 11:12

© РИА Новости. Илья Питалев

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге на заседании во вторник исключила площадку бывшей телебашни из списка для голосования, а вместо нее внесла площадку за Макаровским мостом, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

За включение в список площадки за мостом проголосовали 15 членов рабочей группы, против - 10 человек, воздержались - двое.

"Решение принято. У нас включены три площадки: улица Горького (бывший приборостроительсный завод), перекресток Фурманова-Белинского и набережная за Макаровским мостом", - сказал председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, который возглавляет рабочую группу.

В изначальном списке площадок, утвержденном рабочей группой 26 июня, были пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, участок на улице Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода) и участок на месте снесенной телебашни.

Решение группы должно пройти утверждение городского парламента.

Как сообщалось, глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить площадку на месте снесенной телебашни, поскольку там началось строительство Ледовой арены. Вместо нее он предложил рассмотреть площадку за Макаровским мостом и место около кинотеатра "Космос", где находится сквер.

Однако площадку около "Космоса" рабочая группа в итоге даже не обсуждала, сосредоточившись на площадке за мостом.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.