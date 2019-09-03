Аэропорт в Кызыле стал международным

03.09.19 11:16

Фото со страницы главы Республики Тува в соцсети

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт города Кызыла открыли для международных рейсов, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

"Аэропорт "Кызыл" открыт для международных полетов. Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) подписал распоряжение об этом", - написал на своей странице в "Вконтакте" глава республики Шолбан Кара-оол.

Он также отметил, что первое время аэропорт будет принимать международные рейсы нерегулярно, а по мере необходимости.

"Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим. Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего, т.е. пользоваться им могут не только соседи-монголы, но и граждане других стран", - подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Пресс-служба правительства республики сообщает, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии международного аэропорта "Кызыл" 28 августа.

"Этим же документом соответствующим службам поручено установить в аэропорту грузопассажирский пункт пропуска через границу Российской Федерации со статусом многостороннего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее по инициативе главы республики Шолбана Кара-оола власти Тувы провели масштабную реконструкцию аэропорта "Кызыл". Была увеличена взлетно-посадочная полоса (до 3 км), а также модернизированы наземные мощности и службы, что теперь позволяет аэропорту принимать суда любого типа.

"География полетов, обслуживаемых аэропортом, предположительно расширится на 4 направления. В частности, существуют предварительные договоренности с властями Китая и Монголии о воздушном сообщении между столицей Тувы и городами Пекин и Урумчи (КНР), а также Улан-Батор и Улангом (Монголия)", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

В целом же, с открытием международных рейсов власти Тувы рассчитывают увеличить общий пассажиропоток в 7,4 раза - с нынешних 33,7 тыс. человек до 249,3 тыс. к 2030 году. Кроме того, согласно прогнозам специалистов Минэкономики республики, благодаря новому статусу аэропорта "Кызыл" в 7 раз возрастет и авиационная подвижность населения региона (сегодня этот показатель составляет 0,11 полетов на одного жителя, по РФ - 0,64).