Прибыл с проверкой: Путин рассказал, что будет на месте пострадавших от паводка домов в Тулуне
  
Выбились из графика: к строительству космодрома "Восточный" могут привлечь военных
   
Обман зрения: эксперты считают, что продление каникул сделает школьникам только хуже
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.09.19 11:44

Сахалинская область в 2019г выделит авиакомпании "Аврора" 765 млн руб. субсидий

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году из областного бюджета выделит 765 млн рублей авиакомпании "Аврора" на субсидирование авиаперевозок внутри региона, а также трех межрегиональных рейсов, сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев во вторник на совещании, которое провел в Южно-Сахалинске министр транспорта Евгений Дитрих.

"В 2019 году правительством Сахалинской области в целях повышения транспортной доступности, деловой активности и туристической привлекательности удаленных районов региона принято решение о введение единых тарифов на субсидированные перевозки для всех категорий граждан в независимости от места регистрации. Объем финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на субсидирование данных перевозок, в 2019 году составляет 765 млн рублей", - сказал он.

Он напомнил, что в настоящее время "Аврора" осуществляет пассажирские перевозки по пяти местным маршрутам из Южно-Сахалинска в Шахтерск, в Ноглики, в Оху и на Курилы - в Южно-Курильск (о. Кунашир) и Курильск (о. Итуруп). В 2019 году по решению областной власти открыты авиаперевозки по трем межрегиональным маршрутам из Южно-Сахалинска в Благовещенск, в Петропавловск-Камчатский и в Комсомольск-на-Амуре.

Все эти перевозки субсидируются за счет бюджета Сахалинской области. По словам Олонцева, благодаря принятым мерам, пассажиропоток на линиях внутри региона за январь-июль составил 55,9 тыс. человек, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он сообщил, что, несмотря на увеличение частоты выполнения областных рейсов, отмечается стабильный дефицит авиабилетов.

Как сообщалось, с 2015 года областная власть субсидировала внутриобластные авиаперевозки только жителям Сахалинской области.

Авиакомпания "Аврора" в 2018 году перевезла более 1,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2017 году.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.09.19 18:10
Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме после инцидента со столкновением лайнеров
.
  03.09.19 17:09
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга
.
  03.09.19 15:25
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
.
  03.09.19 14:27
СПЧ изложит Путин свои выводы о приговорах фигурантам "дела 27 июля"
.
  03.09.19 13:24
Блогер осужден на пять лет за призывы к расправе над детьми силовиков
.
  03.09.19 12:37
Собянин о Беслане: 15 лет назад случилась страшная трагедия
.
  03.09.19 11:09
На Новую Москву приходится около 40% всех договоров долевого участия столицы
.
  03.09.19 10:54
"Макет Москвы" закроют на реконструкцию 1 октября
.
  03.09.19 10:07
Детский омбудсмен Москвы просит прокуратуру разобраться в обстоятельствах задержания журналиста Азара
.
  03.09.19 08:53
Три горнолыжные трассы и два трамплина запустят на Воробьевых горах в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket