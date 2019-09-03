Сахалинская область в 2019г выделит авиакомпании "Аврора" 765 млн руб. субсидий

03.09.19 11:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году из областного бюджета выделит 765 млн рублей авиакомпании "Аврора" на субсидирование авиаперевозок внутри региона, а также трех межрегиональных рейсов, сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев во вторник на совещании, которое провел в Южно-Сахалинске министр транспорта Евгений Дитрих.

"В 2019 году правительством Сахалинской области в целях повышения транспортной доступности, деловой активности и туристической привлекательности удаленных районов региона принято решение о введение единых тарифов на субсидированные перевозки для всех категорий граждан в независимости от места регистрации. Объем финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на субсидирование данных перевозок, в 2019 году составляет 765 млн рублей", - сказал он.

Он напомнил, что в настоящее время "Аврора" осуществляет пассажирские перевозки по пяти местным маршрутам из Южно-Сахалинска в Шахтерск, в Ноглики, в Оху и на Курилы - в Южно-Курильск (о. Кунашир) и Курильск (о. Итуруп). В 2019 году по решению областной власти открыты авиаперевозки по трем межрегиональным маршрутам из Южно-Сахалинска в Благовещенск, в Петропавловск-Камчатский и в Комсомольск-на-Амуре.

Все эти перевозки субсидируются за счет бюджета Сахалинской области. По словам Олонцева, благодаря принятым мерам, пассажиропоток на линиях внутри региона за январь-июль составил 55,9 тыс. человек, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он сообщил, что, несмотря на увеличение частоты выполнения областных рейсов, отмечается стабильный дефицит авиабилетов.

Как сообщалось, с 2015 года областная власть субсидировала внутриобластные авиаперевозки только жителям Сахалинской области.

Авиакомпания "Аврора" в 2018 году перевезла более 1,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2017 году.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.