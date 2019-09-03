Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить

03.09.19 11:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя рассматривает возможность оставить ГУП "Севастопольский морской порт" в собственности города, отменив решение о передаче его в федеральные структуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев журналистам в понедельник.

"Ранее был инициирован процесс передачи морпорта в федеральную собственность. Сейчас мы ведем переговоры с Минтрансом РФ о том, как это будет дальше происходить. Есть ряд проектов и идей, которые я не готов пока озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя", - сказал он.

При этом Развожаев опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о предстоящем сокращении штата предприятия.

Как сообщало правительство Севастополя в апреле 2019 года, "запущен процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность", проведен кадастровый учет и государственная регистрация прав на здания, сооружения, а также земельные участки предприятия. Дмитрий Овсянников, занимавший на тот момент пост губернатора города, заявлял, что этот процесс может занять два-три года.

В августе правительство Севастополя приняло решение выделить субсидию в размере 54 млн рублей для нормализации работы ГУП. Эти средства пойдут, в частности, на выплату зарплат и погашение задолженностей по коммунальным платежам. Общая кредиторская задолженность порта составляет 79 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя в лице Департамента экономического развития города. В 2018 году предприятие получило 294,8 млн рублей выручки (снижение на 3% по сравнению с 2017 годом) и 188,3 млн рублей чистого убытка (рост в 97 раз).