Глава Минздрава Приамурья будет выбираться на основе общественного отбора

03.09.19 12:06

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Новая процедура отбора кандидата на должность министра здравоохранения стартовала в Амурской области, для этого в регионе создана специальная комиссия с представителями общественных организаций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Отбор проводится в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте министерства здравоохранения Амурской области, заполнив анкету", - говорится в сообщении.

В составе комиссии представители медицинской палаты области, общественного совета при Минздраве области, регионального отделения национальной ассоциации заслуженных врачей РФ по Амурской области, регионального исполкома ОНФ, областной организации профсоюзов работников здравоохранения, Амурской медицинской академии, ассоциации средних медицинских работников.

Специальный раздел с рекомендациями для потенциальных кандидатов на должность министра создан на сайте местного Минздрава.

"До 13 сентября мы будем принимать заявления от претендентов, затем будет определена дата очного этапа отбора. Очный этап предполагает защиту программы развития здравоохранения Амурской области кандидатом на заседании комиссии. И уже 21 сентября мы должны представить губернатору не более трех кандидатов на должность министра здравоохранения", - приводятся в сообщении слова председателя областной медицинской палаты Александра Платонова.

Должность главы министерства вакантна с момента увольнения Андрея Субботина по собственному желанию в конце мая.