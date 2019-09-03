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03.09.19 12:21
СК "Сбербанк страхование" выплатил более 35 млн руб. пострадавшим от иркутского паводка
"На сегодняшний день мы выплатили пострадавшим от наводнения в Иркутской области свыше 35 млн руб. страхового возмещения и завершили урегулирование почти 90% обращений, по которым в компанию предоставлены необходимые для выплат документы", - отметил он.
Эксперт добавил, что заявления от пострадавших продолжают поступать, но уже не массово, а единично.
"Такие задержки обращений мы объясняем тем, что люди в таких сложных ситуациях иногда забывают про то, что их имущество застраховано", - пояснил Попов.
Первое масштабное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Тогда было подтоплено 109 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.
Второе наводнение произошло 28-30 июля. Было подтоплено 58 населенных пунктов в девяти районах, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.
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