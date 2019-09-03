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"Роскосмос" обещает выполнить первый пуск "Ангары" с "Восточного" в 2021 году

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Первый пуск ракеты-носителя семейства "Ангара" с космодрома Восточный состоится в 2021 году, сообщает "Роскосмос".

"На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии "Ангара" в 2021 году", - сообщила госкорпорация во вторник.

В "Роскосмосе" сообщили, что специалисты производственно-строительного объединения "Казань" уже проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

"Сооружение 4 (централизованное сооружение) предназначено для размещения оборудования различных технологических систем, разрабатываемых филиалом ЦЭНКИ - Научно-исследовательским институтом стартовых комплексов имени В.П.Бармина", - отметили в "Роскосмосе".

В настоящее время на Восточном завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз".

21 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила финансирование на строительство второй очереди космодрома Восточный, работы начались в конце апреля.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года. "Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021 году никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал вице-премьер.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Третьей очередью строительства должно стать создание стартового комплекса для ракеты "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". "Роскосмос" позиционирует Восточный как первый гражданский российский космодром.

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