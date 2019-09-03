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03.09.19 12:29
Медведев распорядился провести гослотереи в поддержку бокса
Согласно документу, срок проведения лотерей составит 15 лет со дня принятия распоряжения.
Оператором всероссийских гослотерей в поддержку бокса определено ООО "Спортивные лотереи".
Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее источник в одном из ведомств, участвовавших в подготовке этого распоряжения, сообщил "Интерфаксу", что, по оценке Минфина, планируемый размер целевых отчислений на финансирование бокса за счет этих лотерей составит не менее 10 млрд рублей.
С просьбой организовать новую всероссийскую лотерею в поддержку бокса ранее к президенту Владимиру Путину обратилось руководство Федерации бокса России.
Оператор лотереи - ООО "Спортивные лотереи" принадлежит АНО "Центр Прогресса Бокса" (его учредитель - генсек Федерации бокса России Умар Кремлев).
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