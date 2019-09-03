Медведев распорядился провести гослотереи в поддержку бокса

03.09.19 12:29

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в поддержку развития бокса пяти тиражных и десяти бестиражных всероссийских государственных лотерей.

Согласно документу, срок проведения лотерей составит 15 лет со дня принятия распоряжения.

Оператором всероссийских гослотерей в поддержку бокса определено ООО "Спортивные лотереи".

Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее источник в одном из ведомств, участвовавших в подготовке этого распоряжения, сообщил "Интерфаксу", что, по оценке Минфина, планируемый размер целевых отчислений на финансирование бокса за счет этих лотерей составит не менее 10 млрд рублей.

С просьбой организовать новую всероссийскую лотерею в поддержку бокса ранее к президенту Владимиру Путину обратилось руководство Федерации бокса России.

Оператор лотереи - ООО "Спортивные лотереи" принадлежит АНО "Центр Прогресса Бокса" (его учредитель - генсек Федерации бокса России Умар Кремлев).