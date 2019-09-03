"Пулково" ожидает решения по "открытому небу" до конца года

03.09.19 12:32

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 сентября. Interfax-Russia.ru - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково") ждет решения Минтранса РФ по режиму "открытого неба" для аэропорта к 2020 году, сообщил коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин журналистам во вторник в Петербурге.

Он также сказал, что до конца 2019 года оператор планирует представить мастер-план по реализации второй очереди реконструкции "Пулково". Развитие аэропорта также будет зависеть от решений по "открытому небу", отметил Ильин.

Он напомнил, что в настоящее время "Пулково" работает не в рамках какой-то из степеней воздушной свободы, а исходя из межправительственных соглашений. Так, например, наиболее либерализованы перелеты между Петербургом и Германией: на маршрутах допускается любое количество перевозчиков и любое количество аэропортов назначения при условии, что сам перевозящий зарегистрирован либо в РФ, либо в Германии.

Говоря о прогнозе роста пассажиропотока "Пулково" на 2019 год, коммерческий директор ВВСС отметил, что он остается неизменным - около 9%, и в текущем году удастся приблизиться к 20 млн пассажиров.

"В 2020 году планируем расти меньше, чем в этом году", - отметил он, добавив, что эффект от применения электронных виз "Пулково" ощутит лишь с осени 2020 года.

Ранее ВВСС обратилось в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по 3, 4, 5 и 7 степеням свободы воздушного пространства с 1 января 2020 года на срок не менее 5 лет.

Глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в свою очередь обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой дать оценку "возможных потерь российских перевозчиков в случае принятия решения о введении указанного режима".

В ответном письме главы АЭВТ Владимира Тасуна говорилось, что "российские авиаперевозчики переживают сложные времена из-за постоянного роста цен на авиакеросин, аэропортовые услуги, а также запрета воздушного сообщения с некоторыми странами, например, Египтом, Грузией и Украиной". Эти обстоятельства, писал Тасун, "увеличивают конкурентное преимущество иностранных авиаперевозчиков, подхвативших транзитный поток пассажиров, следующих в страны, с которыми у РФ по каким-либо причинам отсутствует воздушное сообщение".

"Исходя из вышеизложенного, АЭВТ не поддерживает предложение ВВСС о введении для иностранных авиаперевозчиков режима "открытого неба", предоставляя им возможность выполнять международные и внутренние полеты без ограничений по количеству частот и назначенных авиаперевозчиков. Данная инициатива нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных авиаперевозчиков", - заключал Тасун в письме к Петровой.

Аэропорт "Пулково" был передан в управление ВВСС, которое выступает концессионером его реконструкции, в 2010 году. Стоимость реализации первой очереди проекта составила 1,2 млрд евро.

В настоящее время "Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ (MOEX: VTBR), германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.