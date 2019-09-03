Минфин РФ подготовил проект поправок о субсидировании производителей алкоголя для экспорта

03.09.19 12:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Минфин России подготовил проект поправок к законопроекту "О внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса РФ", которые предусматривают распространения механизма субсидирования на производителей алкоголя, предназначенного для экспорта.

Соответствующий документ Минфин направил в Минэкономразвития и попросил согласовать его не позднее 6 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с текстом проекта поправок.

В настоящее время субсидии могут получить только производители винограда и винодельческой продукции.

Предлагаемое изменение будет способствовать исполнению указа президента по увеличению объемов экспорта продукции АПК до $45 млрд, а также дальнейшему развитию аграрного производства в РФ, считает Минфин.

Поручение подготовить предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство, предусматривающих исключение запрета на субсидирование производителей подакцизной алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, было дано по итогам совещания, которое первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов провел 24 мая в Новокузнецке.