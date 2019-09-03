Собянин о Беслане: 15 лет назад случилась страшная трагедия

03.09.19 12:37

© РИА Новости. Илья Питалев

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Память о погибших в результате теракта в Беслане будет вечной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.

"15 лет назад случилась страшная трагедия. В результате беспрецедентно жестокого террористического акта в Беслане погибли больше 300 человек, среди них 186 детей", - написал Собянин в твиттере.

Он добавил: "Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем погибших в те страшные дни. Вечная память".

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Москве пройдут традиционные акции памяти жертв терактов.

Митинги стартуют ровно в 14:00 на площади перед Театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19, на Каширском шоссе на месте взорванного дома №6, корпус 3, на месте взрыва возле станции метро "Рижская", в вестибюле станции метро "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино", возле гостиницы "Националь", в вестибюле станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

В 14:30 представители общественных организаций, школьники и студенты, москвичи разных поколений возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания.

В сентябре 2004 года жертвами боевиков, захватившими школу в Беслане, стали более 300 человек, среди них - 186 детей.