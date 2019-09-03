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В Москве не ждут прорыва по мирному договору от встречи Путин-Абэ на ВЭФ

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия не ожидает прорыва в вопросе заключения мирного договора с Японией в связи с планируемой "на полях" Восточного экономического форума встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Процесс переговорный продолжается. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный, он, совершенно очевидно, займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть", - сказал Моргулов журналистам во вторник.

Он отметил, что планирует на следующей неделе в Токио очередной раунд консультаций по вопросам безопасности, на которых будут обсуждаться озабоченности двух стран по вопросам военного строительства.

В этом формате могут, в том числе, обсуждаться озабоченности Японии в связи с возможным размещением на Курилах комплексов "Бастион", сказал замглавы МИД РФ. Он пояснил, что вопрос размещения российского вооружения на островах Курильской гряды не обсуждается в рамках заключения мирного договора между РФ и Японией.

"Я не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются", - сказал Моргулов во вторник во Владивостоке, комментируя информацию о том, что размещение "Бастионов" на островах Парамушир и Матуа может помешать мирным переговорам.

В последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах: там развернута пулеметно-артиллерийская дивизия, куда поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе, беспилотники. Кроме того, российская группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3.

В августе 2018 года в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили многоцелевые истребители Су-35С.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Помимо этого, появились сообщения о размещении на Курильских островах ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Официальное издание Минобороны РФ "Красная Звезда" в мае сообщила, что прошлой осенью комплекс "Бал" выполнил стрельбы на острове Итуруп.

Российские стратегические ракетоносцы регулярно выполняют полеты в районе Японского моря и западной части Тихого океана. В частности, Минобороны РФ сообщало о полетах стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Японского и Охотского морей в июле прошлого и феврале этого года.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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